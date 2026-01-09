dsp sibiu a finalizat controlul la spitalul în care lucra asistenta acuzată de complicitate la omor

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a efectuat, la finele anului trecut, un control la Spitalul Orășenesc Cisnădie, unitate în care lucra asistenta suspectată că și-ar fi ajutat prietena să-și ucidă mama.

Verificările s-au concentrat asupra modului de gestionare a substanțelor psihotrope și stupefiante, precum și asupra respectării procedurilor privind accesul, depozitarea, prescrierea, eliberarea, transportul și administrarea acestora.

Potrivit concluziilor DSP, în urma controlului nu au fost identificate neconformități pe turele asistentei implicate în dosarul penal. În total, inspectorii au descoperit doar două mici abateri în 2024, legate de administrarea a câte o doză de diazepam la doi pacienți diferiți, medicamente administrate efectiv, dar fără consemnarea lor în foile de observație.

Aceste aspecte au fost considerate erori administrative și nu au implicat sancțiuni, întrucât faptele au depășit termenul legal de prescriere pentru aplicarea amenzii.

CITEȘTE ȘI: Asistenta care a ajutat o femeie să își omoare mama, suspendată. Spitalul din Cisnădie deschide o anchetă internă

Comunicatul DSP Sibiu:

“Prezentăm concluziile controlul efectuat la finele anului trecut, la Spitalul Orășenesc Cisnădie, de către serviciul Control în sănătate publică al DSP Sibiu:

1) În timpul controlului administrativ efectuat la Spitalul Orășenesc Cisnădie, inspectorii DSP (Control în Sănătate Publică) au verificat, modul de gestionare a substantelor psihotrope și stupefiante, dar și existența și respectarea ”Procedurii privind modalitatea de acces, depozitare, prescriere, eliberare, transport și administrare” a acestor substanțe.



2) Din verificările efectuate, nu au rezultat neconformități pe turele pe care a lucrat asistenta implicată într-un dosar penal.



3) Per ansamblu, în timpul verificărilor activității unității medicale, au fost constatate două neconformități, în anul 2024, în legătură cu 2 doze de ”Diazepam”, prescrise de medicul specialist, pentru a fi administrate pacienților, și care nu sunt consemnate în foaia de observație a pacienților în cauză. Menționăm faptul că este vorba despre doi pacienți diferiți.

În notele explicative date de către personalul medical, acestia sustin faptul că este vorba despre o eroare administrativa, medicamentele fiind administrate pacienților însă fară a se consemna acest aspect și în fișele de observație ale beneficiarilor.

Concluziile controlului efectuat de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică Sibiu sunt transmise și Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Facem precizarea că, în conformitate cu art. 13, alin. 1 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor “Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei”. Cele două neconformități constatate exced termenul de 6 luni.” transmite DSP Sibiu