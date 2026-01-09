horațiu potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv încă 30 de zile

Curtea de Apel București a decis, vineri, menținerea măsurii arestării preventive pentru Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul Alexandru-Cosmin Potra, pentru o perioadă de 30 de zile.

În soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată se arată: „În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală, se constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin. Se menține măsura arestării preventive până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.”

Potrivit Mediafax, decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la publicare.

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în septembrie și adus în România în noiembrie, alături de fiul și nepotul său, pentru continuarea procedurilor judiciare.

Horațiu Potra, împreună cu alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, au fost trimiși în judecată într-un dosar care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii susțin că Horațiu Potra ar fi complotat pentru organizarea unei lovituri de stat după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. În 8 decembrie, el și alți inculpați au fost prinși în Prahova în mașină, având asupra lor arme albe, un dispozitiv de dispersare a gazelor lacrimogene, un pistol și sume de bani în diferite monede, în timp ce se deplasau spre București.

Cei trei au fugit din România la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională. Arestarea lor a avut loc pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Moscova. Aceștia au fost aduși în țară în noiembrie.