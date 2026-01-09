hoții de cafea de la mediaș au fost plasați în arest la domiciliu

Ieri, 08 ianuarie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi bărbați din Blăjel, de 22 și 39 de ani, cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Incidentul a avut loc pe 07 ianuarie, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați de un reprezentant al unei societăți comerciale din oraș. Potrivit acestuia, două persoane de sex masculin au trecut de casele de marcat cu mai multe pachete de cafea, fără a le achita. . Conform surselor Ora de Sibiu, furtul s-a produs într-un magazin Lidl din municipiu

Verificările au arătat că, în jurul orei 13:45, cei doi bărbați au luat de pe raft 29 de pachete de cafea, pe care le-au vândut ulterior unui bărbat din localitatea Bazna, pentru suma de 600 de lei. Produsele au fost recuperate și restituite societății comerciale păgubite.