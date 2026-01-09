incendiu într-un bloc la cisnădie: 3 persoane intoxicate cu fum / update foto

Pompierii sibieni intervin, în aceste momente, pe strada Piața Nouă din Cisnădie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul al doilea al unui imobil.

UPDATE ora 19:50

Incendiul a fost stins rapid. În prezent, se intervine pentru ventilarea spațiilor afectate, întrucât apartamentul și casa scării au fost invadate de fum. Totodată, echipele acționează pentru stabilirea cauzei probabile a izbucnirii incendiului.

Trei persoane au fost evaluate medical la fața locului:

un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a suferit intoxicație cu fum și a fost transportat la UPU Sibiu

un bărbat în vârstă de 40 de ani, intoxicat cu fum, transportat la UPU Sibiu

o femeie î n vârstă de 37 de ani, intoxicată cu fum, transportată la UPU Sibiu

SAJ SIBIU a intervenit cu două echipaje de tip B.

STIRE INIȚIALĂ:

La fața locului au fost mobilizate forțe importante: două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane, până în acest moment nefiind raportate victime.