incendiu la dârlos din cauza unui scurtcircuit / foto

O anexă dintr-o gospodărie din Dârlos a fost distrusă de un incendiu. Din fericire, pompierii au reușit să salveze două case.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Mediaș au intervenit de urgență vineri seara în localitatea Dârlos pentru stingerea unui incendiu.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMURD.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească de aproximativ 60 mp. În urma incendiului anexa a fost distrusă în totalitate precum și bunurile depozitate în interior. Pompierii au salvat două case și o anexă gospodărească”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit electric.