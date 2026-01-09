mașină distrusă într-un incendiu pe o stradă din sibiu

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la un autoturism parcat pe o stradă din Sibiu. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul, însă mașina a fost distrusă complet.

Pompierii sibieni au intervenit pe Șoseaua Alba Iulia din muncipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la compartimentul motor al unui autoturism.

„La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit produs la compartimentul motor al mașinii, iar acesta a fost afectat în totalitate”, a precizat Sg.maj. Marcu Raluca, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.