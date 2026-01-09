medieșean prins beat la volan cât pentru un dosar penal

Ieri, 08 ianuarie, în jurul orei 20:00, în localitatea Blăjel, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism, condus pe strada Tudor Vladimirescu, de către un bărbat de 31 de ani, din municipiul Mediaș.

În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Mediaș, în vederea stabilirii situației de fapt, pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.