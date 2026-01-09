muzeul astra invită sibienii la săniuș și bulgăreală. plimbările cu sania trasă de cai nu mai sunt în program

Deși a nins din belșug la Sibiu, vizitatorii Muzeului ASTRA nu se pot plimba cu sania trasă de cai. Motivul îl reprezintă aleile din muzeu, care nu sunt acoperite cu zăpadă și nici înghețate.

Sibienii sunt așteptați alături de copii pentru săniuș la Muzeul ASTRA, folosind sănii proprii, bucurându-se de zăpadă și de atmosfera de iarnă. „Momentan nu dăm drumul la plimbările cu sania trasă de cai, însă sibienii sunt invitați la săniuș și bulgăreală. Cine dorește să vină cu săniuța proprie este binevenit”, a transmis Cosmin Călinescu, purtătorul de cuvânt al Muzeului ASTRA.

Reamintim că, în luna martie a anului trecut, printr-un proiect de hotărâre, Muzeul ASTRA a decis eliminarea taxei pentru plimbările cu sania. Totodată, acest serviciu nu mai poate fi oferit constant „din cauza schimbărilor climatice și a lipsei zăpezii”. De asemenea, nu mai sunt disponibile nici plimbările cu trăsura albă, iar trotinetele electrice nu mai sunt permise în incinta muzeului, întrucât creau disconfort pentru publicul vizitator.









