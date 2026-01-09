primele cifre din 2026 arată creșteri ale cazurilor de gripă și afecțiuni pulmonare în județul sibiu

Prima săptămână de monitorizare a activității virale din 2026, în județul Sibiu, arată o creștere a cazurilor de gripă și pneumopatii, în timp ce infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au înregistrat o scădere.

Gripă

În ultimele trei zile din 2025 și primele patru zile din 2026 au fost raportate 243 de cazuri de gripă, dintre care 23 confirmate prin teste PCR (13 femei și 10 bărbați, cu vârste între 22 și 90 de ani). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 55, iar față de perioada similară a sezonului trecut, cu 45. Cele mai multe îmbolnăviri și internări s-au înregistrat la copiii până în 14 ani. Din fericire, nu au fost raportate decese.

GRIPĂ Total 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 299 50 56 70 67 13 43 INTERNĂRI 56 23 9 13 2 1 8 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 18,72% 16,72% 18,72% 23,41% 22,40% 14,38% 9,27%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

În aceeași perioadă au fost raportate 684 de cazuri de IACRS, în scădere cu 249 față de săptămâna precedentă și cu 64 față de sezonul anterior. Majoritatea formelor de boală au fost ușoare, necesitând internare în doar 25 de cazuri, fără decese raportate.

IACRS Total 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 684 35 102 175 240 77 55 INTERNĂRI 25 12 5 4 3 0 1 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 3,65% 5,11% 14,91% 25,58% 35,08% 11,25% 8,04%

Pneumopatii

Numărul cazurilor de pneumopatii a crescut la 243, cu 16 mai multe față de săptămâna precedentă. Internările rămân ridicate, cu 105 cazuri, majoritatea fiind persoane de peste 65 de ani, categorie cea mai afectată atât în privința numărului de îmbolnăviri, cât și a internărilor. În această săptămână nu au fost raportate decese.

PNEUMOPATII Total 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 243 18 35 22 45 37 86 INTERNĂRI 105 13 13 8 7 16 48 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 43,20% 7,40% 14,40% 9,05% 18,51% 15,22% 35,39%

În concluzie, săptămâna 01 din 2026 marchează o creștere semnificativă a gripei și pneumopatiilor, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad. Copiii și persoanele în vârstă rămân cele mai vulnerabile categorii.