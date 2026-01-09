primele cifre din 2026 arată creșteri ale cazurilor de gripă și afecțiuni pulmonare în județul sibiu

Prima săptămână de monitorizare a activității virale din 2026, în județul Sibiu, arată o creștere a cazurilor de gripă și pneumopatii, în timp ce infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au înregistrat o scădere.

Gripă

În ultimele trei zile din 2025 și primele patru zile din 2026 au fost raportate 243 de cazuri de gripă, dintre care 23 confirmate prin teste PCR (13 femei și 10 bărbați, cu vârste între 22 și 90 de ani). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 55, iar față de perioada similară a sezonului trecut, cu 45. Cele mai multe îmbolnăviri și internări s-au înregistrat la copiii până în 14 ani. Din fericire, nu au fost raportate decese.

GRIPĂTotal0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL299505670671343
INTERNĂRI5623913218
DECESE0000000
% internări18,72%16,72%18,72%23,41%22,40%14,38%9,27%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

În aceeași perioadă au fost raportate 684 de cazuri de IACRS, în scădere cu 249 față de săptămâna precedentă și cu 64 față de sezonul anterior. Majoritatea formelor de boală au fost ușoare, necesitând internare în doar 25 de cazuri, fără decese raportate.

IACRSTotal0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL684351021752407755
INTERNĂRI251254301
DECESE0000000
% internări3,65%5,11%14,91%25,58%35,08%11,25%8,04%

Pneumopatii

Numărul cazurilor de pneumopatii a crescut la 243, cu 16 mai multe față de săptămâna precedentă. Internările rămân ridicate, cu 105 cazuri, majoritatea fiind persoane de peste 65 de ani, categorie cea mai afectată atât în privința numărului de îmbolnăviri, cât și a internărilor. În această săptămână nu au fost raportate decese.

PNEUMOPATIITotal0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL243183522453786
INTERNĂRI1051313871648
DECESE0000000
% internări43,20%7,40%14,40%9,05%18,51%15,22%35,39%

În concluzie, săptămâna 01 din 2026 marchează o creștere semnificativă a gripei și pneumopatiilor, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad. Copiii și persoanele în vârstă rămân cele mai vulnerabile categorii.

