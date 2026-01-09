raluca turcan: „văd politicieni care aplaudă programul masă la școală, dar drumul până aici a fost lung și dificil”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a postat pe Facebook că, de la momentul în care a încercat să lanseze programul „Masă Sănătoasă” și până când acesta a ajuns efectiv la elevi, s-a confruntat cu piedici și jigniri din partea altor oameni politici.

Raluca Turcan amintește că proiectul a fost depus încă din 2013 și pus în aplicare abia în 2016, când ea a lansat programul în 50 de școli, în ciuda criticilor și insulților primite din partea unor colegi politici care considerau măsura „populism ieftin” și imposibil de finanțat.

În prezent, aproape 1.500 de școli și peste 520.000 de elevi beneficiază de o masă diversificată, cu efecte concrete asupra prezenței la cursuri și reducerii abandonului școlar.

Mesajul deputatului Raluca Turcan

“Văd internetul plin de poze cu oameni politici care aplaudă programul „Masă la școală”. E bine că se aplaudă astăzi, dar adevărul e că drumul până aici a fost lung și deloc comod politic.

Lucrurile au stat așa:

Când am lansat programul de masă sănătoasă, în 2016 (proiectul de lege a fost depus în 2013, deci a durat ceva să-l punem în practică!!!), mi s-a spus că e populism ieftin și că „nu sunt bani”. Mi s-au adresat insulte și jigniri personale doar pentru că am luptat pentru implementarea acestui program. Am început atunci cu 50 de școli, într-o perioadă în care puțini aveau curajul să creadă că o masă sănătoasă poate ține copiii la școală. Astăzi, după aproape zece ani, vorbim de aproape 1.500 de școli și peste 520.000 de elevi și preșcolari care au o masă diversificată la școală.

Datele au confirmat exact ce știam: acolo unde există masă la școală, prezența crește și abandonul scade. Adevărul este că în comunitățile rurale, sunt dureros de mulți copii care merg la școală pentru că măcar acolo au o masă pe zi! Pentru ei, școala este singura șansă reală de a ieși din cercul sărăciei.

În paralel, continuăm să aruncăm cu bani pe un program depășit – „Cornul și laptele” – cu bugete ridicole și rezultate aproape inexistente. 0,70 lei pentru fructe, 1,11 lei pentru lapte, 0,65 lei pentru panificație. În prea multe școli, produsele ajung la gunoi sau hrană pentru animale. Risipă de bani publici, zero efect educațional și valoare nutritivă redusă.

Soluția este simplă și perfect realizabilă: renunțarea la „corn și lapte” și transformarea întregului program de alimentație școlară într-un program de masă sănătoasă. Direct spus: Masă Sănătoasă trebuie generalizat la nivel național. O masă caldă de 16,5 lei pe zi, cu posibilitate de suplimentare din bugetele locale, aduce copiii la școală, sprijină familiile vulnerabile și dă stabilitate comunităților.

Și nu vreau să-mi spună cineva că NU sunt bani pentru că dacă NU se aruncă cu banii pe firme de partid și produse proaste, vă garantez că banii se găsesc! Ministerul Educației trebuie să prezinte o analiză serioasă asupra ambelor programe, să vedem în ce școli au fost implementate cum trebuie și să vedem câți bani pot veni din fonduri europene și cât trebuie acoperit din bugetul național pentru a implementa Masă Sănătoasă la nivel național.

România a promis acest lucru în 2016. Sper să nu mai așteptăm încă zece ani ca să facem ce știm deja că funcționează.” a transmis Raluca Turcan