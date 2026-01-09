meci de foc la sibiu! s-a stabilit data și ora partidei fc hermannstadt - dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat data și ora meciului FC Hermannstadt – Dinamo București, din etapa a 23-a a Superligii.
Cel mai atractiv meci al sibienilor din începutul acestui an, FC Hermannstadt – Dinamo București a fost fixat de LPF pentru data de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 20.00.
Pentru echipa lui Dorinel Munteanu, acesta va fi primul meci oficial al anului pe teren propriu. Până atunci, sibienii vor mai juca în deplasare, pe 17 ianuarie, cu Farul Constanța.
Duelul cu ”câinii roșii” este unul dintre cele mai interesante jocuri ale rundei a 23-a din sezonul regular.
Rămâne de văzut dacă conducerea clubului sibian va mări din nou prețul biletelor pentru acest meci, așa cum a procedat în anii trecuți.
Este de așteptat ca Stadionul Municipal să fie aproape plin, mai ales că Dinamo va avea mulți fani care vin din București, dar și din zonele adiacente Sibiului.
PROGRAM ETAPA A 23-A:
Vineri, 23 ianuarie
Ora 17.00: Metaloglobus București – FC Argeș
Ora 20.00: FC Hermannstadt – Dinamo București
Sâmbătă, 24 ianuarie
Ora 17.00: Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
Ora 20.00: Universitatea Craiova – FC Botoșani
Duminică, 25 ianuarie
Ora 14.30: Petrolul Ploiești – Farul Constanța
Ora 20.00: FCSB – CFR 1907 Cluj
Luni, 26 ianuarie
Ora 17.00: Oțelul Galați – Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.00: UTA Arad – FC Rapid
