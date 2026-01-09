sania trasă de cai e la mare căutare iarna aceasta cu zăpadă. în județul sibiu opțiunile sunt limitate

Plimbările cu sania sunt foarte căutate în această iarnă, mai ales că stratul de zăpadă este unul consistent. În județul Sibiu, opțiunile pentru plimbările cu sania trasă de cai sunt însă destul de limitate. Mai multe opțiuni se găsesc în zone precum Bucovina sau județul Mureș, unde zăpada este mai abundentă.

La Muzeul ASTRA, plimbările cu sania trasă de cai nu se mai organizează, deoarece zăpada și gheața de pe alei nu sunt suficiente pentru desfășurarea în siguranță a activității. (DETALII AICI)

În schimb, mai multe pensiuni din județul Sibiu oferă acest serviciu turiștilor cazați. De exemplu, la Resort Ghiocelul Avrig se organizează plimbări cu sania trasă de cai, însă momentan stratul de zăpadă este insuficient, iar chiar zilele acestea una dintre sănii s-a rupt.

„Avem acest serviciu cu sania trasă de cai. Nu este destulă zăpadă, iar talpile saniei ating pietrele. Dacă mai ninge, sigur vom oferi acest serviciu. Noi oferim și plimbări cu caii pe zăpadă, dar pentru cele cu sania ar mai fi nevoie de încă 10–15 cm de zăpadă pentru a fi ideale”, a declarat Vasile Meres, administratorul Resortului Ghiocelul Avrig.

În județul vecin, Mureș, stratul de zăpadă este mai mare, iar plimbările cu sania trasă de cai sunt la mare căutare pentru turiști. „Se merge pe un drum secundar, pe lângă pădure. Este frig și zăpadă, dar plimbarea cu sania și caii este foarte apreciată. Este nevoie de rezervare în prealabil”, a spus Ioan Ozoreanu, administratorul Domeniul Dracula Daneș din Mureș.