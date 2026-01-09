se organizează campionatul județean de futsal. ajf anunță condițiile de participare

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Sibiu organizează ediția a VI-a a Campionatului Judeţean de Futsal, pe zone geografice, în sistem turneu, iar ulterior, câştigătoarele se vor întâlni la turnee semifinale si finale.

La competiția de futsal organizată de AJF Sibiu pot participa echipele înscrise în campionatele judeţene de fotbal, pe baza legitimaţiilor sau licențelor de jucător cu viza pe anul 2025 şi viza medicală valabilă la ora jocurilor.

De asemenea, la competiție pot participa şi alte asociaţii sau cluburi care se afiliază la AJF Sibiu, cu achitarea tuturor taxelor prevăzute în acest sens. Un club poate participa cu mai multe echipe, jucătorii putând evolua doar pentru o echipă, în baza tabelului care se va depune la AJF înainte de începerea competiției.

Taxa de înscriere pentru fiecare echipă este de 200 lei, în timpul turneelor si a turneului final se achită 150 lei/joc pentru indemnizaţia de arbitraj și asistență medicală.

”Un jucător care evoluează în campionatele județene de fotbal are dreptul să joace la o altă echipă/club, dar în acest caz trebuie să se legitimeze ca jucător de futsal la noua echipă/club. Jucătorii care se regăsesc în portalul Football Connect la un club și cei care au evoluat în edițiile trecute pentru un club și în aceasta ediție vor sa evolueze pentru un alt club au nevoie de acord de transfer” se arată pe pagina oficială a AJF Sibiu.

Jocurile se vor desfăşura pe baza Regulamentului jocului de futsal, cu excepţia cronometrării jocurilor. Se vor juca 2 reprize a 20 de minute, iar numai pe timpul ultimelor 2 minute cronometrul se va opri dacă jocul este stopat.

Ultima ediție a fost câștigată de echipa AFC Tălmaciu.

Înscrierile la Campionatul Județean de Futsal se pot face până vineri, 16 ianuarie 2026 la sediul AJF Sibiu sau transmise pe adresa de e-mail:ajf.sibiu@frf.ro.