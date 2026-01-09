țara ideală pentru concediu: bere și mâncare din belșug, la prețuri incredibil de mici

Dacă visezi la o călătorie europeană fără să cheltuiești o avere, Kosovo este destinația ideală.

Priștina, capitala balcanică, este considerată cel mai ieftin oraș din Europa în 2026, cu prețuri aproape incredibile.

O halbă de bere costă doar 1,5 euro, o masă simplă la restaurant doar 4 euro, iar o cină cu trei feluri pentru două persoane la un local de categorie medie ajunge la 21 euro, fără băuturi.

Potrivit Mediafax, zborurile directe de la Londra Luton către Priștina încep de la 21 euro dus-întors. Durata zborului este puțin peste trei ore, iar tarifele din ianuarie sunt extrem de accesibile.

Priștina este capitala celui de-al doilea cel mai tânăr stat din lume. Kosovo și-a declarat independența față de Serbia în 2008. Orașul combină istoria, cultura, arhitectura impresionantă și bucătăria locală delicioasă.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, Priștina are o viață de cafenele în creștere și o viață de noapte animată. Zona Blloku, renumită pentru magazinele și cafenelele sale la modă, este locul ideal pentru a savura o cafea în stil kosovar.

Printre obiectivele turistice importante se numără Muzeul Kosovo, Mănăstirea Gračanica – sit UNESCO –, Moscheea Imperială, Monumentul Newborn, Piața Maica Tereza, Muzeul Etnologic (Complexul Emin Gjiku) și Biblioteca Națională a Kosovo. Vizitatorii pot face și o excursie de 20-30 de minute până la Bear Sanctuary din Mramor, unde urșii salvați din condiții precare trăiesc într-un habitat sigur.

Potrivit Mediafax, acestea sunt cele mai ieftine orașe europene în 2026/2027:

Priștina, Kosovo

Skopje, Macedonia de Nord

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Plovdiv, Bulgaria

Cluj-Napoca, România

Sofia, Bulgaria

Istanbul, Turcia

București, România

Poznan, Polonia

Wroclaw, Polonia