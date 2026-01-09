un apel din sibiu a salvat o femeie agresată la craiova. poliția a intervenit la timp / video

Polițiștii Secției 5 Craiova au reținut ieri, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Incidentul a fost semnalat pe 7 ianuarie în jurul orei 23.30, printr-un apel la 112 de un bărbat din județul Sibiu. Acesta a declarat că o femeie din Craiova i-a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că este agresată fizic de soțul său și i-a oferit adresa unde se afla, solicitând ajutor.

Polițiștii s-au deplasat imediat la locația indicată, unde au identificat femeia, în vârstă de 34 de ani. În discuțiile cu oamenii legii, aceasta a declarat că a fost agresată fizic de soțul său, pe fondul unor discuții contradictorii.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În conformitate cu procedurile legale, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, constatând existența unui pericol iminent pentru viața și integritatea corporală a femeii. Cu toate acestea, aceasta s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.