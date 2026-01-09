un sibian de 43 de ani a murit într-un autobuz pe traseul 111

Un bărbat de 43 de ani a murit, joi seara, într-un autobuz Tursib. Omul a suferit un stop cardio-respirator.

Tragedia a avut loc în 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea. El a fost alertat de alți călători aflați în acel moment în mijlocul de transport în comun. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și de poliție.

„La data de 08 ianuarie 2026, în jurul orei 23:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că unui bărbat, aflat în interiorul unui mijloc de transport în comun, pe Calea Dumbrăvii, i s-a făcut rău și a căzut la sol”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Medicii veniți în sprijin au constatat că bărbatul se afla în stop cardio-respirator. Din păcate, omul a decedat.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajul medical bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat de către medicul prezent la fața locului”, informează ISU Sibiu.

Bărbatul avea 43 de ani, iar incidentul s-a produs pe linia 111. În cauză, urmează a fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale în consecință.