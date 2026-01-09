val de avalanșe în munții făgăraș. nu se recomandă urcarea în zona de creastă

Ca urmare a ninsorilor abundente și a vântului puternic din ultimele zile, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-au format straturi compacte de zăpadă depuse de vânt pe pante, de dimensiuni semnificative, care cresc considerabil riscul de avalanșe.
În acest context, au fost semnalate mai multe avalanșe spontane, unele dintre ele de proporții importante, semn că stratul de zăpadă este instabil. Specialiștii avertizează că pericolul este ridicat, mai ales în zonele înalte și pe versanții expuși vântului.
Autoritățile și salvamontiștii recomandă evitarea deplasărilor în zona alpină de mare altitudine, în special de către persoanele fără experiență în condiții de iarnă severă. De asemenea, accesul în aceste zone fără echipament adecvat, inclusiv echipament de protecție împotriva avalanșelor, poate pune vieți în pericol.
