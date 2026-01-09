zborul sibiu - hamburg de vineri a aterizat la berlin: haos pe aeroport din cauza zăpezii

Zborul Sibiu – Hamburg, programat pentru vineri, a aterizat la Berlin din cauza vremii extreme. Pe aeroportul de destinație este haos din cauza zăpezii, fiind anulate mai bine de 30 de zboruri.

Aeronava a decolat din Sibiu la ora 12:20 și a ajuns la Hamburg, dar din cauza zăpezii de pe piste, nu a putut ateriza.

www.flightradar24.com

Aeronava s-a învârtit zeci de minute deasupra aeroportului, însă din cauza zăpezii nu a putut ateriza. Într-un final, avionul a fost redirecționat către aeroportul din Berlin.

Sursa: hamburg-airport.de

Pe aeroportul din Hamburg este haos din cauza zăpezii. Potrivit presei germane, 31 de decolări și 25 de aterizări au fost anulate. Echipa de deszăpezire acționează neîntrerupt, iar fiecare aeronavă este degivrată în mod complex înainte de decolare. Totuși, din cauza furtunii de zăpadă, pistele devin impracticabile, iar aeronavele nu pot decola. Traficul aerian este afectat nu doar la Hamburg, ci și în noduri aeriene importante precum Amsterdam sau Paris.