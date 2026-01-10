sursă foto: observator.ro

Un autocar a luat sâmbătă foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri sunt adăpostiți într-o școală, urmând să fie preluați de un alt autocar.

Un autocar a luat foc sâmbătă, în timp ce în el se aflau 47 de pasageri. Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit sâmbătă la un autocar, în localitatea Soromiclea, relatează Mediafax.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

autocar în flăcări: 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală / foto video
Autocarul transporta 47 de persoane, care s-au evacuat în siguranță. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins de pompieri.

Pasagerii vor fi transportați cu microbuze la o școală generală, unde vor fi adăpostiți temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport.

