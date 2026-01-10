femeie din șura mare, mușcată de propriii câini din cauza animalelor lăsate libere de un vecin / foto

O femeie care locuiește pe Valea Șerbii, între Șura Mare și Slimnic, reclamă o situație gravă generată de animalele unui vecin, pe care acesta le-ar lăsa libere, fără supraveghere.

Elena, stabilită cu soțul ei pe Valea Șerbii, între Șura Mare și Slimnic de aproximativ trei ani, spune că a ajuns să fie mușcată chiar de propriii câini, pe fondul tensiunilor provocate de prezența constantă a câinilor vecinului la poarta gospodăriei sale. „Avem un vecin care are multe animale, dar sunt libere și de capul lor. Câinii lui vin la poartă, se agită, iar ai mei reacționează. Azi dimineață am încercat să îi despart și m-au mușcat”, a declarat Elena.

Femeia susține că deține câinii de aproximativ doi ani, aceștia fiind cipați și sterilizați, iar până recent nu au arătat un comportament agresiv. Situația s-ar fi deteriorat după ce unul dintre câinii vecinului ar fi început să vină frecvent în zonă, iar câinii Elenei au devenit agresivi. „Unul dintre câinii mei, o femelă, a devenit violentă și se bate cu ceilalți. Nu mai pot să îi țin în siguranță, mai ales când vin câinii vecinului la poartă”, a mai spus aceasta.

Potrivit Elenei, vecinul ar deține câini, pisici și capre, iar animalele ar umbla liber prin zonă. Mai mult, aceasta susține că, în urmă cu două luni, bărbatul ar fi abandonat două cățelușe la o vecină, iar în alt caz ar fi intrat în conflict cu o altă persoană după ce o pisică a fătat în curtea acesteia. „Când l-am contactat, mi-a spus că animalele sunt ‘spirite libere’. El nici măcar nu locuiește aici permanent”, a explicat Elena.

Zona este extravilană, iar familia femeii s-a mutat aici după ce s-a întors din Canada, tocmai pentru a avea liniște și un trai retras.

În urma incidentului, Elena a depus plângeri online la Poliția Animalelor și la Poliția din Șura Mare, sperând ca autoritățile să intervină pentru clarificarea situației și pentru aplicarea legii privind deținerea și supravegherea animalelor.