incendiu puternic la bradu din cauza unei afumători improvizate/ foto

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Bradu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la două anexe gospodărești. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei afumători improvizate.

Pompierii s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. De asemenea, la fața locului a intervenit și SVSU Bradu.

La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la ambele anexe.

Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului, astfel casa a fost salvată.

În urma incendiului au fost afectate în totalitate anexele gospodărești pe o suprafață totală de aproximativ 200mp, precum și bunurile din interiorul acestora.

Nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a izbucnit ca urmare a topirii grăsimilor dintr-o afumătoare improvizată în una din cele două anexe, a transmis Sg.maj. Marcu Raluca, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

