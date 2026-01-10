Echipa de Liga 3, Inter Sibiu se va reuni pe 19 ianuarie, la Baza Sportivă ”Obor”.
Jucătorii pregătiți de Călin Moldovan se vor antrena pentru a doua parte a sezonului din Liga 3 pe plan local, la Sibiu.
Din lotul din prima parte a sezonului a plecat deocamdată doar portarul Toderean, care și-a reziliat acordul cu două săptămâni înainte de pauza de iarnă. Vor veni în probe o serie de jucători și rămâne de văzut care dintre ei va fi oprit. Cum perioada de transferuri la Liga 3 este deschisă până în martie,nu este exclus să apară jucători sub formă de împrumut de la echipele de eșalon secund, cum ar fi CSC Șelimbăr.
Inter a stabilit o serie de jocuri amicale, pentru care data de disputare și locația pot oscila, în funcție de terenurile disponibile.
Astfel, Inter va juca cu Hidro Mecanica Șugag (24/25 ianuarie), CSC 1599 Șelimbăr (28 ianuarie), FC Hermannstadt Under 19 (31 ianuarie) și CIL Blaj (6 februarie). Până la reluarea Ligii 3 se mai caută două jocuri de verificare.
Cu o echipă restructurată complet după promovare, în vara trecută, Inter iernează pe locul 6 în Seria 6 din Liga 3, cu 24 de puncte din 17 meciuri.
Sibienii sunt la patru puncte de locurile de play-off, cu cinci etape înaintea finalului sezonului regular.
După 21 de ani, Inter Sibiu a fost readus la viață de Teodor Birț în anul 2021. Clubul nu deține deocamdată palmaresul formației înființate în 1982, dar face demersurile necesare în instanță pentru a îl obține.
Ultima oră
- Femeie din Șura Mare, mușcată de propriii câini din cauza animalelor lăsate libere de un vecin / foto 59 de minute ago
- Autocar în flăcări: 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală / foto video 2 ore ago
- S-a anulat cel de al doilea amical al lui FC Hermannstadt în Antalya: următorul meci e tot cu echipă din Turcia 3 ore ago
- Inter Sibiu pornește ofensiva de iarnă: reunire pe 19 ianuarie și program de amicale 3 ore ago
- Peste 2.500 de crapi au fost eliberați în râul Olt, pe sectorul Racovița – Porumbacu / foto 6 ore ago