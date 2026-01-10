inter sibiu pornește ofensiva de iarnă: reunire pe 19 ianuarie și program de amicale

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu se va reuni pe 19 ianuarie, la Baza Sportivă ”Obor”.

Jucătorii pregătiți de Călin Moldovan se vor antrena pentru a doua parte a sezonului din Liga 3 pe plan local, la Sibiu.

Din lotul din prima parte a sezonului a plecat deocamdată doar portarul Toderean, care și-a reziliat acordul cu două săptămâni înainte de pauza de iarnă. Vor veni în probe o serie de jucători și rămâne de văzut care dintre ei va fi oprit. Cum perioada de transferuri la Liga 3 este deschisă până în martie,nu este exclus să apară jucători sub formă de împrumut de la echipele de eșalon secund, cum ar fi CSC Șelimbăr.

Foto: Robert Bîrsan

Inter a stabilit o serie de jocuri amicale, pentru care data de disputare și locația pot oscila, în funcție de terenurile disponibile.

Astfel, Inter va juca cu Hidro Mecanica Șugag (24/25 ianuarie), CSC 1599 Șelimbăr (28 ianuarie), FC Hermannstadt Under 19 (31 ianuarie) și CIL Blaj (6 februarie). Până la reluarea Ligii 3 se mai caută două jocuri de verificare.

Cu o echipă restructurată complet după promovare, în vara trecută, Inter iernează pe locul 6 în Seria 6 din Liga 3, cu 24 de puncte din 17 meciuri.

Sibienii sunt la patru puncte de locurile de play-off, cu cinci etape înaintea finalului sezonului regular.

După 21 de ani, Inter Sibiu a fost readus la viață de Teodor Birț în anul 2021. Clubul nu deține deocamdată palmaresul formației înființate în 1982, dar face demersurile necesare în instanță pentru a îl obține.

