peste 2.500 de crapi au fost eliberați în râul olt, pe sectorul racovița – porumbacu / foto

Peste 2.500 de pești din specia crap au ajuns în apele râului Olt, în cadrul unei acțiuni de populare realizate de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Sibiu. Popularea a avut loc la jumătatea lunii noiembrie 2025, pe sectorul Racovița – Porumbacu.

Reprezentanții AJVPS Sibiu spun că intervenția a fost ultima de acest tip din anul 2025 și a fost realizată discret, fără a fi mediatizată la momentul respectiv. Motivul a fost acela de a le permite peștilor să se acomodeze în noul habitat, înainte ca informația să fie făcută publică.

„Ultima populare din anul 2025 a fost efectuată fără ‘tam-tam’. Suntem încântați să o prezentăm acum, după ce peștii – aproximativ 2.500 de exemplare – s-au acomodat în noul habitat. Fire întinse!”, au transmis reprezentanții AJVPS Sibiu.

Acțiunea face parte din programul de refacere și menținere a resursei piscicole pe râul Olt, având ca scop atât protejarea biodiversității, cât și susținerea pescuitului recreativ în zonă. Sectorul Racovița – Porumbacu este unul frecventat de pescari, iar astfel de populări contribuie la echilibrul ecosistemului și la dezvoltarea durabilă a activităților de agrement.