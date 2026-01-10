remontada csu! sibiul a întors argeșul după ce a fost condus cu 26 de puncte / video

CSU Sibiu a reușit sâmbătă un succes important în fața lui FC Argeș Pitești, scor 86–81, în prima etapă din returul sezonului regular al Ligii Naționale.

Sibienii au avut sâmbătă în Sala Transilvania un lot decimat de probleme medicale, iar Adamovic, Blidaru și Drăgan nu au putut evolua contra piteștenilor.

Ocupanta locului 3, FC Argeș a controlat primul sfert, la capătul căruia conducea cu 24-14. Tot piteștenii au dominat și al doilea sfert, iar la pauza mare păreau că au rezolvat meciul, conducând cu 53-33.

În al treilea sfert, oaspeții s-au desprins la 65-39, dar sibienii au răspuns cu un parțial de 10-0. CSU s-a impus în al treilea sfert și după 30 de minte piteștenii mai conduceau cu 65-55.

Sibienii au revenit fantastic în ultimul sfert și au condus pentru prima dată: 76-74. CSU nu a mai cedat pe final de meci și s-a impus cu 86-81, completând astfel o revenire extraordinară.

Principalii marcatori ai lui CSU au fost King -19, Zetos – 16, Smith – 15 și MJ Randolph – 14.

Cu un bilanț de 6-9, CSU este pe locul 11 în Liga Națională, dar șansele de a prinde play-off-ul sunt în continuare reduse.