s-a anulat cel de al doilea amical al lui fc hermannstadt în antalya: următorul meci e tot cu echipă din turcia

Meciul amical pe care FC Hermannstadt urma să îl dispute sâmbătă contra azerilor de la FC Turan a fost anulat. Sibienii vor juca însă la ora stabilită cu Muglaspor, din Liga a 3-a din Turcia.

FC Hermannstadt a anunțat că amicalul programat inițial sâmbătă de la ora 16.00 (or Turciei) contra azerilor de la FC Turan a fost anulat, fără a expune și motivele.

În schimb, organizatorii cantonamentului lui FC Hermannstadt din Lara au găsit rapid o altă adversară pentru sibieni, chiar dacă nu de același calibru.

Astfel, echipa lui Dorinel Munteanu va juca sâmbătă la ora programată, dar la Kundu, cel de-al doilea meci de verificare cu Muglaspor, o echipă din Liga a 3-a turcă, care se bate la promovare.

Ultimul meci de verificare este programat pe 12 ianuarie, cu sârbii de la FK Napredak Kruševac.

Pe 13 ianuarie, sibienii revin în țară, iar pe 17 ianuarie vor juca primul meci oficial al anului, în deplasare, cu Farul Constanța.