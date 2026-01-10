Salvamont Argeș caută, sâmbătă, doi tineri, în vârstă de 22 și 28 de ani, care au plecat spre vârful Moldoveanu și nu au mai putut fi contactați.

Doi tineri au pornit sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, intenționând să rămână peste noapte la o stână, urmând ca duminică să urce spre Vârful Moldoveanu. Cel care a sunat să ceară ajutorul salvamontiștilor nu a putut preciza exact locația, existând mai multe variante luate în calcul de echipele Salvamont.

În prezent, salvatorii verifică traseul de pe Valea Rea, unde se află Stâna lui Burnei, iar dacă autoturismul celor doi nu va fi identificat în zonă, căutările vor continua și pe Valea Buda, în zona Stânei din Podul Giurgiului.

Conform Salvamont Argeș, tinerii ar avea echipament montan și chiar un cort, însă condițiile meteo din masiv sunt extrem de dificile, cu zăpadă abundentă, viscol și temperaturi de aproximativ minus 15 grade Celsius, ceea ce face ca atingerea vârfului Moldoveanu să fie aproape imposibilă în acest moment.

Accesul pe Valea Rea se poate face cu autoturismul doar până la barajul Văsălatu, de unde până la Stâna lui Burnei mai sunt aproximativ 25 de kilometri de parcurs prin zăpadă de circa 60 de centimetri.

„Operațiunea este în dinamică. Vom reveni cu informații pe măsură ce le vom primi de la echipa de salvatori montani aflată în teren”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.