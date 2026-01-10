se circulă în condiții de iarnă pe a1 în zona sibiului și pe drumuri din alte județe

Centrul Info Trafic avertizează că pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, din cauza ninsorii.

Astfel, se intervine cu utilaje pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri, potrivit Mediafax.

De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș și Neamț.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.