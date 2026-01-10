șeful ipj dolj a murit la birou. comisar-șef marius mîrzacu avea 51 de ani

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Dolj a murit sâmbătă, la birou. Comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu avea 51 de ani.

Şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a murit sâmbătă, la birou. În vârstă de 51 de ani, acesta a acuzat iniţial o stare de rău, potrivit Mediafax.

„Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, domnul comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu”, se arată în comunicat.

Reprezentanții instituției au transmis că dispariția acestuia reprezintă „o pierdere grea” pentru IPJ Dolj.

„De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice”, a mai transmis IPJ Dolj.

Conducerea IPJ Dolj și colectivul instituției au transmis condoleanțe familiei și colegilor.

Cel mai probabil, cauza morții ar fi un infarct.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis la rândul său un mesaj public după anunțul decesului.

„În numele Ministerul Afacerilor Interne transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate și colegilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în urma trecerii la cele veșnice a inspectorului-șef al IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu. Va rămâne în amintirea noastră ca un profesionist dedicat, care și-a făcut datoria cu onoare, în slujba legii și a cetățenilor. În aceste momente de profundă tristețe, suntem alături de familia îndurerată și de toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis ministrul de Interne.