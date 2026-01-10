Compania Tursib a transmis un mesaj de condoleanțe cu privire la bărbatul de 43 de ani care a murit, joi seara, înt autobuz. Omul a suferit un stop cardio-respirator.
Un bărbat a decedat într-un autobuz Tursib, în data de 8 ianuarie, în jurul orei 23:15, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Tursib transmite regretul față de evenimentul tragic. „Compania noastră își exprimă regretul profund față de evenimentul tragic petrecut aseară, în timpul unei curse, în urma căreia un călător și-a pierdut viața. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.
În prezent, circumstanțele în care s-a produs acest eveniment sunt analizate de instituțiile abilitate. Compania noastră colaborează pe deplin cu autoritățile pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz”, a transmis Tursib pe pagina de facebook a companiei.
Reamintim că șoferul autobuzului Tursib în care a avut loc tragedia, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea. El a fost alertat de alți călători aflați în acel moment în mijlocul de transport în comun. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și de poliție. (DETALII AICI)
