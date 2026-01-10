victorie pentru fc hermannstadt în al doilea amical din turcia

FC Hermannstadt s-a impus cu 2-0 sâmbătă, în amicalul cu Muglaspor (Liga 3 Turcia).
FC Hermannstadt a anunțat că amicalul programat inițial sâmbătă, contra contra azerilor de la FC Turan a fost anulat. Astfel, sibienii au jucat cu Muglasport, echipă din Liga 3 din Turcia.
Echipa lui Dorinel Munteanu s-a impus cu scorul de 2-0, după reușitele lui Issah din minutul 14 și Chițu în minutul 40. Tehnicianul lui FC Hermannstadt a rulat tot lotul avut la dispoziție.
Ultimul meci de verificare al sibienilor este programat pe 12 ianuarie, cu sârbii de la FK Napredak Kruševac. FC Hermannstadt încheie stagiul de pregătire din Antalya – Turcia pe 13 ianuarie, când va reveni la Sibiu.
FC Hermannstadt: Muțiu – Antwi, Karo, Issah, Ciubotaru – Albu, Kujabi, Florescu – Chițu, Buș, Neguț. Au mai jucat: Căbuz, Pop, Stancu, Căpușă, Stoica, Călugăr, Ivanov, Jair, Oroian, Ritivoi, Bârstan, Marko.
