victorie pentru fc hermannstadt în al doilea amical din turcia

FC Hermannstadt s-a impus cu 2-0 sâmbătă, în amicalul cu Muglaspor (Liga 3 Turcia).

FC Hermannstadt a anunțat că amicalul programat inițial sâmbătă, contra contra azerilor de la FC Turan a fost anulat. Astfel, sibienii au jucat cu Muglasport, echipă din Liga 3 din Turcia.

Foto: FC Hermannstadt

Echipa lui Dorinel Munteanu s-a impus cu scorul de 2-0, după reușitele lui Issah din minutul 14 și Chițu în minutul 40. Tehnicianul lui FC Hermannstadt a rulat tot lotul avut la dispoziție.

Foto: FC Hermannstadt

Ultimul meci de verificare al sibienilor este programat pe 12 ianuarie, cu sârbii de la FK Napredak Kruševac. FC Hermannstadt încheie stagiul de pregătire din Antalya – Turcia pe 13 ianuarie, când va reveni la Sibiu.

Foto: FC Hermannstadt

FC Hermannstadt: Muțiu – Antwi, Karo, Issah, Ciubotaru – Albu, Kujabi, Florescu – Chițu, Buș, Neguț. Au mai jucat: Căbuz, Pop, Stancu, Căpușă, Stoica, Călugăr, Ivanov, Jair, Oroian, Ritivoi, Bârstan, Marko.