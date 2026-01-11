ana birchall, reacție dură după decesul unui om într-un autobuz la sibiu: „indiferența a devenit o boală a societății”

Fostul ministru Ana Birchall a reacționat public, într-o postare pe Facebook, după incidentul tragic petrecut la Sibiu, unde un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz Tursib, în noaptea de 8 ianuarie, pe traseul 111 Sibiu – Marquardt – Cimitir.

„Un bărbat de 43 de ani a murit liniștit, pe un scaun de autobuz. Condoleanțe familiei și prietenilor”, a transmis Ana Birchall, mărturisind că vestea a afectat-o profund. „Citind această știre, fizic mi-a fost rău. Greu îmi găsesc cuvintele”, a scris aceasta.

În mesajul său, Ana Birchall atrage atenția asupra indiferenței celor din jur, subliniind că mai mulți pasageri ar fi observat starea gravă a bărbatului, fără a semnala situația.

„Zeci de oameni au văzut cum omul devine galben ca lumânarea, cum își pierde suflarea… și au ales să nu spună nimic. De ce? Ca să nu li se întrerupă călătoria”, a punctat aceasta.

Fostul ministru face referire și la declarația șoferului autobuzului, care ar fi aflat despre deces abia la capăt de linie, exprimându-și șocul față de lipsa de reacție a pasagerilor. „N-am văzut atâta indiferență în toată cariera mea”, ar fi spus acesta.

Ana Birchall consideră că tragedia depășește dimensiunea unui simplu accident și trebuie privită ca un semnal de alarmă social. „Când un om moare lângă tine și alegi propriul confort în locul unei șanse – oricât de mică – de a-l salva, ce fel de societate mai construim?”, a scris Birchall, vorbind despre o „răceală a sufletului” care afectează societatea.

În final, aceasta face un apel la empatie și solidaritate, îndemnând oamenii să reflecteze la propriile reacții în astfel de situații.

„Indiferența nu apare din senin – se învață, se tolerează și otrăvește societatea. Eu aleg să cred că încă mai putem fi oameni. Opriți-vă o clipă și întrebați-vă: eu ce aș fi făcut?”, a transmis Ana Birchall.

