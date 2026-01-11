O mașină a luat foc în localitatea Blăjel. Pompierii Detașamentului din Mediaș au intervenit de urgență.
„Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere în localitatea Blajel pentru lichidarea unui incendiu de autoturism.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism și din nefericire acesta a ars în totalitate.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Ultima oră
- Autoturism făcut scrum la Blăjel: focul a pornit de la un scurtcircuit / foto 1 minut ago
- Ana Birchall, reacție dură după decesul unui om într-un autobuz la Sibiu: „Indiferența a devenit o boală a societății” 8 minute ago
- Lucian este tânărul mort sub ochii călătorilor într-un autobuz la Sibiu. Mama: „Mi-ai luat o parte din inimă” 24 de minute ago
- Zece utilaje au acționat duminică pentru deszăpezirea străzilor din Sibiu 39 de minute ago
- Șeful CNAIR, mesaj ferm în plină iarnă: se închid drumuri dacă siguranța este în pericol 40 de minute ago