autoturism făcut scrum la blăjel: focul a pornit de la un scurtcircuit / foto

O mașină a luat foc în localitatea Blăjel. Pompierii Detașamentului din Mediaș au intervenit de urgență.

„Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere în localitatea Blajel pentru lichidarea unui incendiu de autoturism.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism și din nefericire acesta a ars în totalitate.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.