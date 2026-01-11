care sunt revelațiile echipei fc hermannstdt în antalya. ”ei au arătat foarte bine” / video

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a analizat cantonamentul echipei din Antalya, în care a remarcat câțiva jucători.

FC Hermannstadt va încheia stagiul de pregătire din Antalya pe 13 ianuarie. După două amicale disputate în Turcia, președintele clubului sibian, Daniel Niculae a acordat un interviu pentru pagininle de socializare ale clubui sibian și avut și câțiva remarcați.

”Toți cei care am urmărit meciurile de pe de pe margine, am văzut că copiii noștri au arătat chiar foarte bine. Și când spun copii, nu mă gândesc doar la Kevin Ciubotaru, vorbesc și despre Stancu, Rivitoi, care au făcut un cantonament foarte bun și cred că ar trebui felicitați pentru pentru lucrul acesta. Ați văzut și pe Bârstan folosit într-o altă poziție, a dat un randament foarte bun. Călugăr a făcut și el la fel un cantonament foarte bun. Cred că nu doar tinerii, cred că și ceilalți jucători s-au antrenat foarte bine, sperăm să culegem roadele la reluarea campionatului, când se joacă primul meci pe puncte” a anunțat Daniel Niculae.

”Un mic pas în față în carieră”

Aflat la primul stagiu de pregătire alături de echipa de seniori, atacantul Sebastian Ritivoi (16 ani) a făcut un pas în față. ”Trebuie să înțeleagă că este un mic pas în față în cariera lui, dar fără muncă va fi foarte greu de gestionat această situație, copil fiind, ușor-ușor îți iei zborul dacă nu știi să ții picioarele pe pământ. Însă el este un copil foarte talentat” a punctat Daniel Niculae.

”Călugăr a reacționat foarte bine după accidentări”

Fundașul stânga Răzvan Călugăr (19 ani) a impresionat și el în Antalya, însă probabil va reveni sub formă de împrumut la echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr, unde are șanse mult mai mari să joace.

”Ne-am dorit foarte mult ca Răzvan Călugăr să facă parte din lotul deplasat în cantonament, pentru că au avut o perioadă mai puțin fastă a carierei, a suferit două accidentări care l-au împiedicat să aibă mai multe meciuri în picioare la Șelimbăr. El a reacționat foarte bine după aceste accidentări și sperăm ca în timpul care i-a mai rămas până în vară, fie aici, fie înapoi la Șelimbăr, să joace mult mai mult, pentru că are nevoie de continuitate. Este un copil foarte talentat și când îi privești fața se vede că este un copil sincer și cuminte” a subliniat președintele lui FC Hermannstadt.