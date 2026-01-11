copil la săniuș, lovit de mașină în șeica mare

Un copil aflat la săniuș a fost lovit de o mașină. Acesta a fost transportat la spital.

În cursul acestei zile, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Șeica Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul cǎ, în timp ce se afla la săniuș pe o stradă în pantă, un minor de 11 ani ar fi pătruns pe strada Valea Mare și ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de către un localnic de 58 de ani.

În urma coliziunii, minorul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, a transmis IPJ Sibiu.

Un echipaj SMURD a intervenit de urgență în jurul orei 15:00, în localitatea Șeica Mare pentru a acorda îngrijiri medicale unui minor care în timp ce era la săniuș a fost acroșat de un autoturism.

Băiatul în vârstă de 11 ani a suferit un traumatism facial și de picior. A fost transportat la CPU Luther conștient, pentru investigații de specialitate.