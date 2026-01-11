dragoș albu, mesaj clar din antalya: ”trebuie să salvăm fc hermannstadt”

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Dragoș Albu subliniază din Antalya că echipa joacă diferit față de cum o făcea cu fostul tehnician, Marius Măldărășanu.

Sibienii sunt pe finalul stagiului de pregătire din Antalya, iar Dragoș Albu recunoaste că s-a acumulat o ușoară oboseală.

”Mă simt foarte bine, puțină oboseală s-a acumulat, e normal. Avem nevoie să încărcăm în perioada asta, pentru că e clar că ne așteaptă un retur foarte greu. Ne așteaptă meciuri foarte importante și nu mai avem timp de pași greșiți” a spus Albu pentru pagina oficială de socializare a clubului sibian.

După cele două amicale disputate în Turcia, mijlocașul sibienilor spune că echipa a reglat lucrurile pe care nu le înțelesese sub comanda lui Dorinel Munteanu. „Din punctul meu de vedere, în ambele meciuri ne-am mișcat foarte bine și cred eu că cel mai important e că am fost puși la treabă de Mister. Am reglat niște lucruri pe care nu le înțelesesem în toată perioada asta de când a venit. E clar că a venit cu o altă mentalitate și încercăm să jucăm puțin mai diferit față de ce am jucat până acum. Avem de muncă, asta e clar și sperăm noi să jucăm cât mai bine. Cel mai important lucru în momentul de față este să salvăm echipa” a anunțat jucătorul lui FC Hermannstadt.

”O să ne revenim”

Dragoș Albu are încredere în actualul lot al sibienilor pentru jocurile de play-out. ”Eu personal am mare încredere în grupul nostru, nu o spun doar de dragul de a spune sau a-i face pe suporteri să fie mai aproape de noi. Eu chiar cred în echipa asta, de asta am venit aici. Cred că ceea ce s-a întâmplat până acum și locul din clasament nu este deloc adevărata față a echipei. Eu cred că o să ne revenim în acest retur de campionat, din punctul meu de vedere avem o echipă foarte bună, experimentată, sunt în mare parte jucători care au avut anul trecut un sezon foarte bun. Eu am venit aici cu același gând, să facem performanță. Dacă anul ăsta s-a greșit undeva, probabil că oamenii din conducere vor analiza acest lucru, dar clar îmi doresc să salvăm echipa” a mai punctat Dragoș Albu.