fc hermannstadt are interdicție la transferuri. reacția clubului: ”nu știm exact motivul” / video

FC Hermannstadt s-a trezit cu interdicție la transferuri din partea FIFA, dar zilele viitoare va regla această problemă.

Clubul FC Hermannstadt a fost înștiințat de către FIFA că are interdicție la transferuri, dar nu cunoaște exact motivul deciziei. Pe portalul FIFA, clubul sibian apare cu penalizări active începând cu 7 ianuarie 2026. Sibienilor li se vor ridica automat sancțiunea, una temporară, după achitarea obligațiilor financiare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Președintele clubului FC Hermannstadt, Daniel Niculae îi liniștește însă pe fanii sibieni. ”Am fost doar înștiințați de lucrul acesta, nu ni s-a spus și cauza. Cred că o cunoaștem, s-a făcut o plată cu 1-2 zile de întârziere și probabil de acolo vine această interdicție. Indiferent de motivul pentru care am primit această interdicție, zilele viitoare lucrurile vor intra în normal. Așteptăm să verificăm cauza, să fim convinși că s-a comis o eroare, luni vom avea toate datele necesare. Suporterii să stea liniștiți, nu vor fi probleme de genul acesta” a spus Daniel Niculae pentru pagina oficială a clubului FC Hermannstadt.

Sibienii mai au un proces în derulare la FIFA, după ce i-au reclamat pe Estrela Amadora pentru neplată în transferul lui Ianis Stoica.

FC Hermannstadt este în cantonament în Antalya, iar pe 13 ianuarie va reveni la Sibiu.