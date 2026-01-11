Lucian este tânărul care a murit sub ochii călătorilor într-un autobuz Tursib, pe traseul 111. Bărbatul a suferit un stop cardio-respirator.

Mama tânărului decedat într-un autobuz Tursib a scris un mesaj de condoleanțe pe pagina personală de facebook. „Cu durere în suflet anunț plecarea fiului meu dintre noi. A încetat din viață un suflet bun și de ajutor pentru toți cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Săsesc din Apoldu de Sus, începând de mâine și până luni, 12.01.2026, când va fi înmormântat, la ora 12:00. Vei rămâne veșnic în sufletele și inimile noastre. Odihnă veșnică și Dumnezeu să te aibă în paza Lui. Nu te vom uita niciodată. Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă. Te iubesc și vei fi pentru totdeauna acum lângă mine. Odihnește-te în pace, copilul meu. Drum lin spre stele”, a transmis mama tânărului decedat în autobuzul Tursib.

Reamintim că tragedia a avut loc în 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea. El a fost alertat de alți călători aflați în acel moment în mijlocul de transport în comun. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și de poliție. (DETALII AICI)

