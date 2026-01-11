minoră dispărută din sibiu, căutată de polițiști. ar fi solicitat un ordin de protecție

O fată în vârstă de 15 ani este căutată de polițiștii sibieni, după ce a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Tribunalului Sibiu, minora ar fi solicitat anterior emiterea unui ordin de protecție, cerere care a fost respinsă de instanță.

Dispariția a fost sesizată în data de 9 ianuarie, în jurul orei 16:23, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. O femeie a anunțat polițiștii că fiica sa, Epurescu Ioana Mihaela, a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu și nu s-a mai întors.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care desfășoară activități specifice pentru găsirea minorei.

Citește și: Căutări disperate în Sibiu: o adolescentă de 14 ani a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Cerere de ordin de protecție, respinsă de instanță

Potrivit unei hotărâri a Tribunalului Sibiu, a fost respinsă cererea de emitere a ordinului de protecție formulată de Epurescu Ioana Mihaela, prin reprezentant legal Toma Viorica, în contradictoriu cu P. S. M., reprezentat legal de P. C.

Semnalmente: înălțime 140m, greutate 43kg, par șaten deschis-lung, ochi verzi, ten piele alb.

Semne particulare:. semn din naștere de culoare maro cu circumferința de 2cm situat pe gamba piciorului drept în partea lateral dreapta, urme de autoflagelare situate pe coapsa piciorului stâng și în partea exterioară a gambei piciorului drept respectiv piciorului stâng.

La momentul plecării tânăra purta fes de culoare bej, geacă din material textil de culoare alb/bej, bluză tip sport de culoare bej, pantaloni tip jeans de culoare negru, botine din piele de culoare negru și purta un ghiozdan de culoare negru cu ornamente florale de culoare bej.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.