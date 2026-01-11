se strâng donații pentru familia din cisnădie rămasă fără locuință după un incendiu. „au rămas, practic, în stradă”

O familie din Cisnădie are nevoie de sprijin, după ce apartamentul în care locuia a fost distrus de un incendiu, vineri seara. În urma evenimentului, locuința a devenit nelocuibilă, iar membrii familiei au rămas fără bunuri, neputând salva nimic din interior.

Prieteni și vecini ai familiei Popică au lansat un apel public la solidaritate, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Haideți să ne unim și să ajutăm această familie cu cât poate fiecare dintre noi. Familia Popică trece printr-o situație extrem de grea: în apartamentul lor nu se mai poate locui, iar în acest moment au rămas practic în stradă. Nu au reușit să scoată nimic din locuință. Sunt o familie foarte dragă nouă tuturor și cred că, cu puțin de la fiecare, putem face mult pentru ei. Orice sprijin contează și poate face o mare diferență în această perioadă dificilă”, au transmis apropiații familiei.

Intervenție amplă a pompierilor

Reamintim că vineri, la fața locului au intervenit forțe importante de salvare: două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul apartamentului, fiind însoțit de degajări mari de fum. Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat din clădire, fără a fi raportate victime. (DETALII AICI)

Cei care doresc să sprijine familia pot face donații în următorul cont bancar:

IBAN: RO79 BTRL RONC RT05 9140 5101

Beneficiar: Petrescu Maria Elisa