sursa foto: facebook/ lucian p sandu

Traficul rutier a fost îngreunat sâmbătă pe DN7 – Valea Oltului, la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea, după ce o turmă de oi a ocupat carosabilul.

Șoferii au fost nevoiți să încetinească sau să oprească temporar, circulația desfășurându-se cu dificultate în zonă, până când animalele au fost îndepărtate de pe drum.

Situația a fost semnalată de șoferi, care au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă animalele aflate pe carosabil, mai ales pe un sector de drum intens circulat precum Valea Oltului.

Ultima oră