Traficul rutier a fost îngreunat sâmbătă pe DN7 – Valea Oltului, la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea, după ce o turmă de oi a ocupat carosabilul.

Șoferii au fost nevoiți să încetinească sau să oprească temporar, circulația desfășurându-se cu dificultate în zonă, până când animalele au fost îndepărtate de pe drum.

Situația a fost semnalată de șoferi, care au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă animalele aflate pe carosabil, mai ales pe un sector de drum intens circulat precum Valea Oltului.