vești noi despre lucrările de pe tronsonul boița - cornetu: șeful cnair vine cu precizări

Lucrările pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) continuă , în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, potrivit directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești continuă fără întrerupere. Strategia noastră de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook, potrivit Mediafax.

La tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, lucrările avansează, iar constructorul este mobilizat cu zeci de muncitori și utilaje.

„Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă. Se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești”, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit acestuia, materialele necesare sunt asigurate prin fabrica de la Sibiu, iar lucrările la tablierul metalic pentru viaductul Boița sunt în curs.

„Fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice. Au fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiții optime, nefiind expuse înghețului în fazele critice de execuție. Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract”, a mai transmis Cristian Pistol.

Șeful CNAIR a precizat că stadiul fizic al lucrărilor a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 kilometri.

„Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției. Această investiție de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate”, a mai arătat directorul CNAIR.

„Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a conchis Cristian Pistol.