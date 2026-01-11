zece utilaje au acționat duminică pentru deszăpezirea străzilor din sibiu

Zece utilaje de deszăpezire au acționat duminică pe toate străzile din Sibiu. De asemenea, a fost împrăștiat material antiderapant și s-a intervenit manual pentru curățarea zăpezii.

Mai multe utilaje au intervenit pentru deszăpezirea drumurilor din Municipiul Sibiu. „În municipiul Sibiu se intervine de la ora 04.30 pentru prevenirea depunerii zăpezii și pentru combaterea poleiului de pe carosabil. Un număr de 10 utilaje cu lamă au intrat pe străzi, în ordinea priorităților stabilite, împrăștiind și material antiderapant. Acțiunile continuă și la această oră. De asemenea, de la ora 06.00, se intervine manual, pentru curățarea zăpezii și prevenirea poleiului, pe scări, în stații de autobuz, în pasaje, în zona trecerilor de pietoni și pe trotuare”, a transmis Primăria Municipiului Sibiu.

Și în stațiunea Păltiniș s-a intervenit cu un utilaj pentru îndepărtarea zăpezii și pentru prevenirea poleiului.