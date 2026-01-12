a fost ger năprasnic în județul sibiu: recordul de temperatură, minus 19 grade

Gerul și-a spus cuvântul în județul Sibiu, în noaptea de duminică spre luni, când temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute. Cea mai mare răcire s-a înregistrat în zona montană, la Bâlea Lac, unde mercurul din termometre a ajuns la aproape -19 grade Celsius.

Minimele au fost de -12,5 grade Celsius în municipiul Sibiu și la Dumbrăveni, Potrivit meteorologilor sibieni. La stația meteo de la Zoo Sibiu s-au înregistrat -12,8 grade, în timp ce la Boița temperatura a scăzut până la -10,9 grade Celsius. La Bâlea Lac s-au consemnat -18,5 grade, iar în alte intervale valorile au coborât până la aproximativ -14,6 grade.

Meteorologii avertizează că gerul va persista și în noaptea de luni spre marți, când temperaturile ar putea fi chiar mai scăzute. „Luni noapte va fi ger, pot fi și mai scăzute temperaturile. Se anunță valori de -15, -13 grade Celsius în tot județul”, transmit specialiștii.