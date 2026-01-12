accident pe dn1 la scoreiu: trafic restricționat update

Traficul este îngreunat, luni dimineață, pe DN1, din cauza producerii unui accident în localitatea Scoreiu din județul Sibiu.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au stabilit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 1 pe direcția Brașov- Sibiu la km. 270+ 800 m, un bărbat de 48 ani din județul Prahova, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile, intrând în gardul unui imobil”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, la ora 09:45, traficul rutier era restricționat pe DN1, km. 270+800 m, pe raza localității Scoreiu. În zonă se circulă alternativ.

Din primele informații, în această zonă s-a produs un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale.

Revenim cu detalii.