adolescenta dată dispărută la sibiu, a fost găsită: era la câteva străzi distanță de domiciliu

Astăzi, 12 ianuarie, Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au reușit identificarea minorei Epurescu Ioana Mihaela, care a fost dată dispărută la data de 9 ianuarie.
Din fericire, aceasta a fost găsită pe o stradă din cartierul Țiglari, municipiul Sibiu. Autoritățile au precizat că, pe durata absenței de la domiciliu, minora nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind în siguranță.
Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Tribunalului Sibiu, minora ar fi solicitat anterior emiterea unui ordin de protecție, cerere care a fost respinsă de instanță.
CITEȘTE ȘI: Minoră dispărută din Sibiu, căutată de polițiști. Ar fi solicitat un ordin de protecție
Ultima oră
- Platforma online a Primăriei Sibiu, nefuncțională în prima zi de plată a impozitelor acum 7 minute
- Prima zi de plată a impozitelor la Sibiu – oameni resemnați și fără cozi: „Am strâns banii de câteva luni” / foto video acum 13 minute
- Apariție rară pe râul Cibin: egrete mari și rațe sălbatice surprinse în Sibiu / foto acum 15 minute
- Crimă rezolvată după 26 de ani la Tulcea: ce atrocități a comis bărbatul acum 31 de minute
- Repatriere rapidă și sigură din străinătate: Casa Funerară Condoleanțe, sprijin complet pentru familii acum 42 de minute