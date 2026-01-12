adolescenta dată dispărută la sibiu, a fost găsită: era la câteva străzi distanță de domiciliu

Astăzi, 12 ianuarie, Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au reușit identificarea minorei Epurescu Ioana Mihaela, care a fost dată dispărută la data de 9 ianuarie.

Din fericire, aceasta a fost găsită pe o stradă din cartierul Țiglari, municipiul Sibiu. Autoritățile au precizat că, pe durata absenței de la domiciliu, minora nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind în siguranță.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Tribunalului Sibiu, minora ar fi solicitat anterior emiterea unui ordin de protecție, cerere care a fost respinsă de instanță.

CITEȘTE ȘI: Minoră dispărută din Sibiu, căutată de polițiști. Ar fi solicitat un ordin de protecție