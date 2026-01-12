Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, condus de prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, în calitate de președinte, s-a întrunit astăzi, 12 ianuarie 2026, pentru a dezbate și aproba documentele aferente gestionării celor trei focare de pestă porcină africană.

Focarele de pestă porcină africană au apărut în gospodăriile din Boița, Nemșa (comuna Moșna) și Slimnic. Un focar de Blutongue a fost identificat în Orlat.

Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea focarului de Bluetongue de la Orlat

La data de 22.12.2025, medicul veterinar a recoltat probe de sânge pe clot activator, de la un număr de 54 bovine (dintr-un efectiv total de 54 bovine) din centrul de colectare bovine autorizat, în vederea testării serologice la cerere pentru Bluetongue, pentru efectuarea unui export in Albania.

Conform B.A. emis de LSVSA Sibiu nr. 13203/30.12.2025, 14 probe au avut rezultat pozitiv la testul ELISA. Cele 14 probe au fost expediate la IDSA București, iar conform BA Nr 10004/08.01.2026, 13 probe din total 14, sunt pozitive la PCR.

Animalele prezente in exploatație, începând cu data recoltării probelor de sânge si până la data întocmirii prezentului plan, nu prezintă semne clinice de boală.

Conform prevederilor legale s-au aplicat următoarele măsuri:

S-a efectuat catagrafia bovinelor din exploatație. Animalele prezente au fost puse sub observație clinică și restricții de mișcare conform deciziei de punere sub supraveghere nr. 18699/23.12.2025, completată cu decizia nr 8/08.01.2026, încă din faza de suspiciune de boală, fiind interzisă mișcarea animalelor din și înspre exploatație, Se efectuează investigațiile epidemiologice pentru stabilirea sursei de infectare a animalelor din exploatație. A fost întocmit raport de notificare internă a suspiciunii, precum si a confirmării de Bluetongue, documente transmise la ANSVSA Bucuresti. Boala a fost declarată la Primăria ORLAT. Interzicerea mișcării animalelor din focar cu excepția abatorizării. Se va efectua curățenia mecanică a adăpostului animalelor din exploatația infectată, precum și dezinfecția acestuia; Identificarea tuturor exploatațiilor de rumegătoare și efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (bovine, ovine, caprine, bubaline) existente in UAT ORLAT. Monitorizarea permanentă a stării de sănătate a rumegătoarelor pe care le deține și obligativitatea anunțării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor, medicului veterinar de liberă practică împuternicit (contractual), ori medicului veterinar oficial, menținerea stării de igienă în adăposturi, prin curățarea și îndepărtarea gunoiului de grajd, Examenul anatomopatologic detaliat al cadavrelor rezultate din tăieri de necesitate, avorturi sau decese ale rumegătoarelor. Acesta se va efectua, în urma solicitării fermierilor, de către medicul veterinar de libera practica împuternicit și/sau reprezentanții DSVSA Sibiu. Actualizarea permanentă a Bazei Naționale de Date, referitoare la efectivele de animale (operarea permanentă a intrărilor și ieșirilor din efectiv). Intrarea și ieșirea animalelor domestice receptive în/din exploatația infectata este interzisă până la stingerea focarului și ridicarea măsurilor de restricție, cu excepția transportului direct ( fără a trece prin altă exploatație ) către un abator situat pe teritoriul României, cu condiția ca, în ziua transportării, animalele să nu prezinte nici un semn clinic de boala Bluetongue. Mișcarea rumegătoarelor din alte exploatații decât cea infectată, se poate efectua doar în condițiile în care, în ziua transportării, animalele nu prezintă nici un semn clinic de boala Bluetongue. Stingerea focarului de boală Bluetongue se va efectua după examinarea clinică a întregului efectiv de animale receptive din exploatația infectata, dacă nu vor fi înregistrate semne clinice la animalele examinate, la sfârșitul perioadei de 60 de zile de la declararea bolii, aproximativ în jurul datei de 09.03.2026. Pentru verificarea respectării restricțiilor de mișcare stabilite conform prezentului plan, vor fi organizate acțiuni de control în trafic.

Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru combatere a PPA la mistreți în Fondul de Vânătoare nr.25 de la Slimnic

În urma confirmării pestei porcine africane (PPA) conform Buletinului de analiza emis de LSVSA Sibiu (virusologic) nr.10007/08.01.2026, la un mistreț vânat în fondul de vânătoare Nr. 25 Slimnic, s-a impus actualizarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariţiei PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în judeţul Sibiu.

Autoritățile au stabilit două tipuri de zone cu restricții:

Zonă infectată (raza de minimum 8 km) care cuprinde localitățile: Ruși, Loamneș, Ocna Sibiului, Slimnic, Șura Mare, Hamba.

(raza de minimum 8 km) care cuprinde localitățile: Ruși, Loamneș, Ocna Sibiului, Slimnic, Șura Mare, Hamba. Zonă tampon (raza extinsă până la 13 km) pe raza șocalităților: Sădinca, Hașag, Boarta, Veseud, Ștenea, Șura Mică, Sibiu (parțial), Alămor, Buia.

Principalele reguli care trebuie respectate

Pentru crescătorii de porci

Porcii trebuie ținuți închiși în adăposturi, fără contact cu porcii mistreți

Este interzisă mutarea porcilor fără aprobarea autorităților veterinare

Orice porc bolnav sau mort trebuie anunțat imediat medicului veterinar

Este interzisă introducerea în gospodării a cărnii provenite de la mistreți

Pentru vânători și fonduri cinegetice

Vânătoarea mistreților se face controlat, cu respectarea strictă a regulilor de biosecuritate.

Toți mistreții vânați sau găsiți morți sunt testați pentru pestă porcină africană

Carnea nu poate fi scoasă din fondul de vânătoare până la confirmarea rezultatelor de laborator

Pentru populație, fermieri și utilizatori ai terenurilor

Nu se transportă carne sau produse din carne de porc din zonele afectate

Utilajele agricole și mijloacele de transport care intră sau ies din zonele cu restricții trebuie dezinfectate

Accesul persoanelor neautorizate în anumite zone forestiere este limitat

Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul bolii Pestă porcină africană (PPA), ca urmare a confirmării acesteia într-o gospodărie din Boița

În seara zilei de 07.01.2026, medicul veterinar de libera practică împuternicit de la CSV Tălmaciu a fost notificat de proprietarul exploatației despre moartea subită a două suine, de sex M si F, vârstă 4 luni. In data de 08.01.2026, MVLPI s-a deplasat la exploatația respectiva constatând moartea a încă două suine din exploatație.

Boala a fost confirmata de LSVSA Sibiu, conform B.A.10026/09.01.2026. În exploatația din acest focar au existat un număr de 4 capete suine, categoria tineret.

S-a impus:

interdicția de scoatere din exploatație a furajelor existente și a dejecțiilor animaliere.

Stabilirea zonelor de restricție (protecție și supraveghere) în conformitate cu Regulamentul 687/2019:

o zonă de protecție in jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localităților Boița, Turnu Roșu și Tălmăcel, din județul Sibiu.

o zonă de supraveghere în jurul focarului, de minim 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Tălmaciu, Colonia Tălmaciu, Veștem, Racovița, Sebeșu De Sus și Sadu din județul SIBIU

În după-amiaza zilei de 07.01.2026, medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la CSV Moșna, a fost notificat de proprietarul exploatației despre moartea subită a unei suine. Boala a fost confirmată de LSVSA Sibiu, conform buletinului de analiza nr.10024/08.01.2026. În exploatația din acest focar exista un număr de 10 capete suine, categoria porc gras.

S-a impus interdicția de scoatere din exploatație a animalelor existente in exploatație, precum si a furajelor existente si a dejecțiilor animaliere.