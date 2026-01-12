antrenorul lui csu sibiu explică miracolul revenirii cu fc argeș: ”nu cedăm!”

După revenirea miraculoasă din Sala Transilvania cu FC Argeș, când au întors rezultatul după ce au fost conduși la 26 de puncte, baschetbaliștii de la CSU speră din nou la play-off.

Echipa de baschet CSU a semnat revenirea sezonului în Liga Națională masculină, reușind victoria cu FC Argeș, scor 86-81, după ce în sfertul al treilea era condusă cu 39-65!

Cu un bilanț de 6-9, Sibiul a urcat pe locul 11 în sezonul regular din Liga Națională și face din nou calcule să prindă locul 7, ultimul care duce în play-off. Dacă primele trei clasate par ca și intrate în play-off, lupta pentru celelalte patru poziții care merg în faza superioară este una aprigă.

”Orice victorie în deplasare, confirmată de una de acasă poate pune echipa în poziția de a se califica în play-off. Lupta se dă între 9 echipe și este foarte strânsă, doar 2 victorii sunt între locul 5 și locul 13. Eu sunt mai mult preocupat de a reuși să jucam bine, să abordăm meciurile cu intensitate mare și cu atitudinea potrivită și dacă o vom face, atunci putem vorbi și de rezultate. Evident cu toții ne dorim să câștigăm, mai ales că suporterii noștri ne insuflă mereu acest ”Nu Cedăm!” a spus antrenorul lui CSU, Dan Fleșeriu.

”Doar cu această atitudine ne autodepășim”

Tehnicianul a explicat și cum a fost posibil ca CSU să revină sâmbătă în ultimele 15 minute ale meciului cu FC Argeș din Sala Transilvania, întorcând o diferență de 26 de puncte.

Foto: CSU Sibiu

”Revenirea a venit pe fondul atitudinii pe care jucătorii au regăsit-o, una pe care nu am avut-o și la meciul anterior, cu Corona Brașov. Fiecare dintre noi aștepta ca celălalt să facă pasul în față. Acum e important să ne dăm seama că doar astfel, cu ambiția și atitudinea asta putem să ne autodepășim și putem juca bine în acest sezon” a spus Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

”S-au integrat foarte bine”

Dan Fleșeriu a abordat și subiectul ultimilor veniți la CSU, pivotul Anthony Smith și conducătorul de joc Tavon King. ”Cum aș putea zice că nu sunt mulțumit de ei? Da, cred că ei s-au integrat foarte bine și asta demonstrează că deciziile luate de către conducerea clubului au fost cele corecte” a mai punctat antrenorul lui CSU Sibiu.

Pentru CSU urmează pe 16 ianuarie meciul din Capitală, cu Rapid București, în etapa a 17-a a sezonului regular.

