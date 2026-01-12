apariție rară pe râul cibin: egrete mari și rațe sălbatice surprinse în sibiu / foto

Mai multe rațe sălbatice și egrete de dimensiuni mari au fost observate luni dimineața pe râul Cibin, în apropierea fostei fabrici Libertatea din municipiul Sibiu.

Prezența păsărilor a atras atenția trecătorilor, fiind o apariție spectaculoasă în peisajul urban de iarnă. Specialiștii spun însă că fenomenul nu este unul neobișnuit.

Potrivit Agerpres, Ana Maria Păpureanu, reprezentant al Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, arată că apariția egretei mari pe Cibin, chiar și în luna ianuarie, la temperaturi scăzute, este explicabilă. Curățarea treptată a cursurilor de apă, inclusiv prin colectarea selectivă a deșeurilor, a dus la îmbunătățirea habitatelor acvatice, favorabile pentru astfel de specii.

La rândul său, ornitologul Codruț Helerea a precizat că egretele se hrănesc natural, pescuind pește din râu, și nu ar trebui hrănite de populație. Specialiștii atrag atenția că alimente precum pâinea, pufuleții sau resturile menajere pot fi dăunătoare pentru păsările sălbatice.

Într-un studiu realizat în 2024, intitulat „Păsările cuibătoare din orașul Sibiu”, Codruț Helerea a identificat nu mai puțin de 82 de specii de păsări care cuibăresc în municipiu. Cercetarea a fost prezentată publicului la Muzeul Național Brukenthal.

Observații similare au fost făcute și în alte zone ale orașului. Două exemplare de egrete mari au fost văzute recent pe Lacul Dumbrava, din cadrul Grădinii Zoologice din Sibiu, informație confirmată de medicul veterinar Liviu Todescu.

Specialiștii explică faptul că râul Cibin oferă condiții favorabile pentru această specie deoarece este o apă curgătoare, cu porțiuni care nu îngheață complet nici în perioadele reci. Egreta mare se deosebește ușor de rațele obișnuite întâlnite pe Cibin prin dimensiunea mai mare, penajul alb, gâtul lung, ciocul galben și picioarele negre.

Egreta mare este o specie care cuibărește în România și poate fi întâlnită pe tot parcursul anului. Deși este parțial migratoare, multe exemplare rămân și peste iarnă, în special în zonele unde condițiile climatice nu sunt extreme, iar apa rămâne parțial neînghețată.