Ieri, 11 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un bărbat de 44 de ani, din Sibiu, cercetat pentru încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.
Conform anchetei, în jurul orei 10:30, Poliția a fost sesizată de un agent aflat în timpul liber că bărbatul, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție la solicitarea unei femei de 41 de ani, se afla într-un local din municipiu împreună cu aceasta, încălcând astfel restricțiile stabilite de Judecătoria Sibiu la data de 2 decembrie 2025.
Pe baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara.
FOTO ARHIVĂ
Ultima oră
- Șofer cu alcoolemie uriașă, pus sub control judiciar: 2,72 g/l alcool în sânge acum 2 minute
- Bărbat din Sibiu, reținut după ce a sfidat ordinul de protecție acum 3 minute
- Șofer prins băut la volan, la Loamneș: avea alcoolemie mare acum 4 minute
- Consiliul Concurenței lovește dur: Dacia, Renault și alte firme, amendate cu peste 16o de milioane de lei acum 9 minute
- Filmul tragediei din autobuz la Sibiu: două apeluri la 112 în seara în care Lucian a murit – a fost înmormântat luni acum 9 minute