bărbat din sibiu, reținut după ce a sfidat ordinul de protecție

Ieri, 11 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un bărbat de 44 de ani, din Sibiu, cercetat pentru încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

Conform anchetei, în jurul orei 10:30, Poliția a fost sesizată de un agent aflat în timpul liber că bărbatul, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție la solicitarea unei femei de 41 de ani, se afla într-un local din municipiu împreună cu aceasta, încălcând astfel restricțiile stabilite de Judecătoria Sibiu la data de 2 decembrie 2025.

Pe baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara.

