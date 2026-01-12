bucătarii din sibiu se chefuiesc la un revelion special: ce preparate se pregătesc

Pe 15 ianuarie, la Palatul Brukenthal din Avrig, chefii implicați în Revelionul Bucătarilor vor transforma evenimentul într-un spectacol culinar de excepție, pregătind preparate inspirate din tradițiile românești reinterpretate în stil baroc.

În cadrul evenimentului, care începe la ora 19:00 cu alocuțiuni și continuă cu cina festivă de la 21:00, cei mai talentați bucătari vor fi recompensați cu distincții pentru excelența lor în arta culinară.

Meniul propus promite o experiență gastronomică memorabilă: rață umplută, pateu de raci alifiat cu unt nesărat, batog de pește afumat, trilogie de icre de știucă și păstrugă, carpaccio de gulie, mousse de hribi, foie gras, consomme de fazan, ruladă de berbecuț cu dovleac copt și morcov roșu, alături de alte surprize culinare în stil baroc, toate reinterpretări ale bucătăriei românești.

Evenimentul, organizat de Asociația Euro Est Alternativ (ACEEA) în cadrul proiectului Historic Cafés Route, aduce împreună specialiști din România și din orașe europene precum Milano, Berlin sau Barcelona, celebrând tradițiile culinare românești într-o atmosferă culturală de excepție.